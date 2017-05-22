أكد مدير عام التموين والتجارة بشمال سيناء فتحي راشد أبو حمدة توافر كافة السلع بمناسبة حلول شهر رمضان، وكذلك الوقود بأنواعه ودقيق المخابز والمستودعات إلى جانب الأسماك والخضروات والفاكهة، لافتا إلى أنه لم تصل أية شكوى بخصوص نقص السلع أو المواد التموينية.

وقال في تصريحات، اليوم الاثنين، إنه جاري الإعداد لإقامة 4 معارض باسم “أهلا رمضان” في كل من العريش والشيخ زويد وبئر العبد، وسيتم افتتاحها بعد غد الأربعاء بالاشتراك مع الغرفة التجارية وعدد من الشركات والتجار لبيع السلع بأسعار مخفضة وتوفير احتياجات الأسر خلال شهر رمضان.

وأكد أبو حمدة أن هناك اهتماما من وزارة التموين لتوفير السلع لأهالي المحافظة وبصفة خاصة السلع التموينية، مشيرا إلى أن حصة المحافظة من اللحوم السودانية هي 12 عجلا أسبوعيا تصل أولا بأول، ولا توجد أي عقبات ويتم بيعها في المنافذ المخصصة بالسعر المعلن عنه رسميا.

وشدد على توافر حصة المحافظة من الحصص التموينية بما يكفي لمدة 4 شهور، موضحا أنه ابتداء من الشهر القادم سيتم تنفيذ قرار وزير التموين بصرف زجاجة زيت و2 كيلو سكر لكل مواطن في البطاقة التموينية، وأن الحملات التي تنفذها المديرية مع مباحث التموين متواصلة لمراقبة توزيع السلع وضبط الأسعار.