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موسكو وبكين تعربان عن قلقهما إزاء تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية
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موسكو وبكين تعربان عن قلقهما إزاء تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية

2017-05-22 18:21:13

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف ونظيره الصيني هونج شوان عن قلقهما بسبب تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية والنشاط العسكري للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في شمال شرق آسيا، بما في ذلك نشر منظومة الدفاع الجوي (ثاد).

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم /الإثنين/ أن إيجور مورجولوف وهونج شوان عقدا اجتماعًا اليوم، بحثا خلاله الوضع في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

وأشار البيان إلى الجانبين الروسي والصيني أعربا - خلال هذا الاجتماع - عن القلق المشترك إزاء التدهور الخطير للوضع في تلك المنطقة، الناجم عن تنفيذ بيونج يانج المستمر للبرامج النووية والصاروخية والنشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها “غير المتناسب”، بما في ذلك نشر أنظمة الدفاع الصاروخي (ثاد) على أراضي كوريا الجنوبية.

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