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مسرحية "تخريف ثنائي" في بيت السناري الآثري
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مسرحية "تخريف ثنائي" في بيت السناري الآثري

2017-05-22 18:08:02
خاص - محيط

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة؛ التابع لمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مدرسة الليسيه الفرنسي بالمعادي، يوم الخميس المقبل، مسرحية مفتوحة للجمهور تحت عنوان “تخريف ثنائي”.

العرض من تأليف الكاتب العالمي يوجين يونيسكو، سينوجرافيا سميرة رضوان، وأخرجها محمد الزناتي مدرس مسرح بمدرسة الليسيه الفرنسي، والذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية كما قدم العديد من العروض المسرحية على مسرح الدولة (السلام، الطليعة، القومي)، وقام الطلبة بعرض المسرحية في مهرجان بانتيوم الدولي المقام بمدينة أورتيز بفرنسا.

وتأتي المسرحية في أول عرض لها في مصر في بيت السناري، وتدور حول حوار بين خمس شخصيات حول عدة موضوعات تهم الإنسان المعاصر، وتهدف لنشر وتبادل الثقافات، وذلك من خلال تقنيات مسرحية تساعد على توصيل الرسالة إلى أكبر قدر من الجمهور، ويقدم العرض باللغة الفرنسية ويصاحبه عروض فيديو توضيحية لمن لا يتقنون اللغة الفرنسية.

يذكر أن بيت السناري “بيت العلوم والثقافة والفنون” الأثري بحي السيدة زينب في القاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، مفتوح للزيارة المجانية خلال مواعيد العمل الرسمية، كما يتضمن أنشطة مثل سيمنار الجبرتي للدراسات التاريخية، وسيمنار الوثائق؛ والذين ينظمهما شباب المؤرخين وشباب الباحثين في مجال الوثائق. ويستضيف بيت السناري أيضا أنشطة متنوعة للشباب؛ مثل صالون الشباب الأدبي، إضافة إلى إقامة عدد من المعارض الثقافية والفنية والحفلات الموسيقية والغنائية ودورات تدريبية في عدد من المجالات؛ منها الخط العربي واللغة المصرية القديمة واللغة القبطية، كما يعقد به أيضا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة على عدة مستويات.

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