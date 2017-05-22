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الأهلي يؤدي مرانه الأخير بالكاميرون قبل مواجهة "القطن" غدًا
تدريبات الاهلي

الأهلي يؤدي مرانه الأخير بالكاميرون قبل مواجهة "القطن" غدًا

2017-05-22 17:55:11

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الإثنين، مرانه الأخير في الكاميرون؛ استعدادًا لمواجهة فريق القطن الكاميروني غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي مران اليوم، على الملعب الذي يستضيف المباراة غدًا، في حضور ما يقرب من 100 مشجع من جماهير فريق القطن الكاميروني، فيما تتسم أرضية الملعب بأنها صلبة وذات عشب طويل.

من جهته، عقد المدير الفني للفريق حسام البدري محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حيث قام بشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق القطن الكاميروني، وتوضيح نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس للاعبي الأهلي.

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