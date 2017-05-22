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"الصحفيين": تسليم كارنيهات عضوية الزمالك اعتبارا من اليوم
مقر نادي الزمالك

"الصحفيين": تسليم كارنيهات عضوية الزمالك اعتبارا من اليوم

2017-05-22 17:38:17

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتي، أنه تم الاتفاق مع نادي الزمالك على إصدار كارنيهات العضوية الجديدة للزملاء الصحفيين الذين سددوا الاشتراك بالكامل أو القسط الأول منه، وأنهوا إجراءاتهم والأوراق المطلوبة بمقر النادي.

وأوضحت اللجنة - في بيان - أن تسليم الكارنيهات للزملاء بدأ من اليوم الاثنين من مقر النادي، علما أن يوم الثلاثاء يعد أجازة رسمية لاشتراكات النادي، بينما يمتد العمل بها يومي الخميس والجمعة حتى العاشرة مساء.

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