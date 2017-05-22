فيما يلى ابرز الفاعليات والاحداث المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017

القاهرة..يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية غدا في اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا بحضور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا بروكسل.

القاهرة..تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا إعادة محاكمة وزيري السياحة السابقين أحمد المغربي وزهير جرانه وذلك في قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة بمقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

القاهرة..تعقد لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، برئاسة النائب سعيد طعيمة، اجتماعًا، غدا الثلاثاء، حيث تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2017/2018، لبعض الجهات التابعة لوزارة النقل، فيما يخص هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ والهيئة العامة للنقل النهري والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

القاهرة .. تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى مشروع موازنة الخاصة بوزارة البترول، عن السنة المالية 2017/2018، وأيضًا مشروع الموازنة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن السنة المالية ذاتها؛ وتناقش أيضا الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، عن السنة المالية 2017/2018.

القاهرة .. تعقد لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، غدا الثلاثاء، اجتماع استطلاع لمناقشة سبل تطوير البحث العلمي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار ويتناول ما يخص قطاع البحث العلمي بمشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017/2018.

القاهرة .. تنظم نقابة الصحفيين غدا لقاء مفتوحا مع وزير الثقافة بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الساعة 1 ظهرا.

القاهرة .. يقيم مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي ندوة بعنوان: “الإسلام السياسي وانتحار الأيديولوجيا، قراءة في مستقبل جماعة الإخوان”، يتحدث بها مختار نوح القيادي السابق بالجماعة، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غد.

القاهرة..تقيم وزارة الآثار مراسم استقبال السرير الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ آمون وعجلته الحربية، وذلك في تمام الساعة الخامسة من عصر غد بمركز ترميم المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف.

الإسكندرية..تستضيف قنصلية لبنان العامة بالإسكندرية غدا معرضا فنيا يضم إبداعات الفنان خالد هانو بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بإثراء الحياة الإبداعية بالثغر.

القاهرة .. يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضًا للفنانة وفاء النشاشيبي بعنوان “نقطة نور” وذلك مساء غدا بقاعة “الباب/ سليم” بساحة دار الأوبرا بالجزيرة وبحضور لفيف من الفنانين والنقاد، ويستمر العرض حتى 3 يونيو المقبل.

القاهرة .. ينظم صالون حزب الوفد لقاء يجمع بين نواب الحزب وأعضاء بيت الخبرة الوفدية تحت عنوان “التعاون بين بيت الخبرة الوفدية والهيئة البرلمانية الوفدية وأثره على مشروعات القوانين”، بإشراف المهندس سعيد فضالي المشرف العام على صالون الوفد، وذلك مساء غدا بمقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي .

القاهرة .. يقيم المجلس الأعلى للثقافة أمسية ثقافية في ذكرى وفاة شاعر الجنوب أمل دنقل، بالتعاون مع صالون الأهرام الثقافي، في تمام الساعة السادسة مساء غد بقاعة محمد حسنين هيكل بجريدة “الأهرام”؛ ويتخلل الأمسية عرض لكتاب “قصيدة الرفض” الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، للناقد الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق.

القاهرة .. تقيم الدار المصرية اللبنانية حفل توقيع ومناقشة رواية “أمطار صيفية” للكاتب أحمد القرملاوي، في تمام الساعة السابعة مساء غد، بمقر الدار، يناقش الرواية الدكتورة نانسي إبراهيم، ويدير اللقاء محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، ومدير الدار.

القاهرة..يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء غد بمقر مكتبة البلد الثقافية ندوة نقدية لمناقشة رواية ” 104 القاهرة “، للكاتبة ضحى عاصي، ويناقش الرواية الناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي فتحي إمبابي، ويدير الندوة الشاعر والروائي علي عطا.

القاهرة..ينظم جاليري العاصمة بالزمالك، افتتاح معرض “حكايات” للفنانان التشكيليين شيرين البارودي ومحمد الجنوبي، في تمام السابعة مساء غد، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين في مصر والعالم العربي، ويمتد المعرض حتى 14 يونيو المقبل.

القاهرة .. يستضيف صالون ابن رشد الباحث والمفكر الفلسطيني سلامة كيلة لتناول لكل ما يتعلق بـ “العلمانية”، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غد بمقر دار ابن رشد “26 شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع نوبار بجوار محطة مترو سعد زغلول - الدور الثالث”.

القاهرة .. تُنظم مؤسسة بتانة الثقافية في تمام السابعة من مساء غد حفل توقيع مشترك لديواني “حيز للإثم” للشاعر مؤمن سمير، وديوان “لا وردة للحرب”، للشاعرة أمل جمال؛ يُناقش الديوانان الناقدة الدكتورة هويدا صالح، والشاعر جمال القصاص، ويدير اللقاء الشاعر والكاتب الصحفي سيد محمود، بمقر مؤسسة بتانة الثقافية بعمارة يعقوبيان بوسط البلد.

القاهرة .. يقام حفل الفرصة الأولى للغناء وذلك على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السابعة مساء غد.

القاهرة .. يستقبل مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلا لفريق لاتينو المتميز، يتغنى الفريق بأغاني أعظم مطربي الزمن الجميل ولكن ممزوجة بالألحان اللاتينية الساحرة وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غد.

القاهرة .. تقام ندوة بعنوان حديث الثلاثاء بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك وتدير الندوة الباحثة / فاطمة حسين المتخصصة في الدراسات الإسلامية وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد.

القاهرة .. تقام ندوة بعنوان الجغرافيا المسلية ويتم التحدث عن دولة ليبيريا وذلك بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك ويدير الندوة الدكتور “على القريعي” الحاصل على الدكتوراه من جامعة “نيو شاتيل” بسويسرا في إدارة الأعمال و ذلك في تمام الساعة السابعة مساء غد.

القاهرة .. تقام حفل ريسيتال فيولينة - حسن شراره و عازف الجيتار العالمي عماد حمدي حفلًا غنائيًا غ على خشبة المسرح الصغير بالأوبرا، في تمام الساعة الثامنة مساء غد.

القاهرة .. تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى حفلًا في الثامنة مساء غد على المسرح الكبير بمشاركة مجموعة من المواهب الواعدة في العزف على الة البيانو من طلاب المدارس والجامعات المختلفة وأكاديمية الفنون.

القاهرة / تونس .. يلتقى فريق نادى الزمالك لكرة القدم فريق أهلي طرابلس في تونس في إطار مباريات الجولة الثانية من ثاني مجموعات دوري أبطال أفريقيا فى تمام الساعة الثامنة مساء غد.

القاهرة / الكاميرون..يلتقى فريق نادى الأهلي لكرة القدم فريق القطن الكاميروني في الكاميرون في إطار مباريات الجولة الثانية من ثاني مجموعات دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الخامسة مساء غد.

المنصورة .. يستقبل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم وطلباتهم في التاسعة والنصف من صباح غد بحضور القيادات التنفيذية والمحلية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

المنصورة .. يشهد الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة مراسم وطبع حجر أساس وحدة زرع النخاع بمركز الأورام بالجامعة بحضور عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس ومسئولي المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة.

المنصورة..يعقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة ووكلاء الكليات المختصين وذلك بقاعة الاجتماعات بكلية التربية حيث يتم بحث الأمور المتعلقة بمتابعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

المنصورة .. تبدأ في العاشرة من صباح غد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2016/ 2017 ) لطلاب كلية الطب البيطري.

المنصورة .. يبدأ نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة في التاسعة من صباح غد في استقبال طلبات الأعضاء الراغبين في الاشتراك في الرحلات التي ينظمها النادي خلال فترة صيف عام 2017 والتي تشمل مدن (القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح والإسكندرية وبورسعيد، بالإضافة إلى العين السخنة والساحل الشمالي).

المنصورة .. تستقبل كلية الفنون الجملية بجامعة المنصورة في العاشرة من صباح غد زوار معرضها السنوي الثالث لطلاب الكلية والذي يشمل ألف عمل في مجالات (النحت والتصوير والجرافيك بالإضافة إلى نماذج من الديكور والعمارة ) بمقر الكلية.