دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل السلطات الإيرانية اليوم /الإثنين/ لوقف دعمها لبعض المجموعات المسلحة في كل من سوريا والعراق في حال ترغب في إقامة علاقات جيدة مع الغرب.

وقال جابرييل، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان، عُقد عقب محادثاتهما في برلين، بحسب (سكاي نيوز) الإخبارية: “إن إيران تقوم بدور معقد، خاصة في سوريا والعراق”.

وفي إشارة إلى فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني في الانتخابات الأخيرة وتوليه ولاية رئاسية ثانية، اعتبر جابرييل أن من الضروري توجيه رسالة واضحة لطهران مفادها أن ألمانيا ودول الغرب الأخرى مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة، مضيفًا في الوقت ذاته: “لكننا نتوقع أن تتصرف إيران بمسؤولية في المنطقة وألا تدعم الإرهاب، وإنما سياسات السلام”.

ولفت وزير الخارجة الألماني إلى أنه “عندما يحدث ذلك، ستعود الثقة بهذه البلاد كأرضية ملائمة للاستثمار”.