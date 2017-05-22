فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يؤكد تعافي البرتغال من أزمة الديون2017-05-22 17:40:16
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن تعافي البرتغال من أزمة الديون المستحقة عليها لمنطقة اليورو وصلت إلى علامة فارقة مهمة اليوم الاثنين، في ضوء إعلان الاتحاد الأوروبي أن البلاد، التي كانت تحتاج إلى حزمة إنقاذ دولية، لم تعد تخرق قواعد الميزانية الخاصة بالتكتل.
وقالت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني – إن هذا الإعلان الواضح من جانب بروكسل يؤكد تحول مسار البرتغال بعد إنقاذها عن طريق حكومات منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في2011، ويعكس تحسن البيئة الاقتصادية بالنسبة لمنطقة العملة الموحدة، حيث زادت معدلات النمو وانخفضت البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أعوام.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن العجز في ميزانية البرتغال هبط إلى نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، حيث يعد ذلك أقل كثيرا من الحد الموضوع في قواعد المفوضية للميزانية البالغ 3%، ويعتبر المستوى الأقل منذ انضمام البلاد إلى منطقة اليورو في عام 1999.
وأشارت الصحيفة إلى أن بروكسل تتوقع للعجز أن يبقى عند نفس المستوى تقريبا حتى نهاية توقعاتها لعام 2018. وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية “بالفعل هذا يعد نبأ هاما للغاية بالنسبة للبرتغال واقتصادها وشعبها”.
ولفت موسكوفيتشي إلى أن البرتغال عانت مما كان بحسب كل المعايير أزمة كبرى. ومن جانبها، قالت وزارة المالية البرتغالية إن القرار أظهر الثقة في أن اقتصاد البلاد يمتد إلى المؤسسات الدولية.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT