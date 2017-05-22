أعلن نبيل معلول الميدر الفني لمنتخب تونس لكرة القدم، قائمة فريقه المبدئية في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب مصر يوم 11 يونيو المقبل، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2018 في الكاميرون.

وأشارت صحيفة “الشروق” التونسية اليوم الإثنين، إلى أن قائمة منتخب نسور قرطاج ضمت الأسماء التالية، “حمدي القصراوي، سيف الدين الشرفي، علي القلعي، صيام بن يوسف، فهمي بن رمضان، أيمن بلعيد، ديلان براون، أسامة الحدادي، أيمن محمود، عاطف المازني، مروان الصحراوي، محمد الحبيب يكن، إسكندر العقربي، لاري العزوني، محمد سليم بن عثمان، ماهر الصغير، نجم الدين دغفوس، حمزة الجلاصي، كريم العريبي، محمد وائل العربي، إدريس المحيرصي، بسام الصرارفي، نعيم السليتي، أحمد العكايشي، حمدي الحرباوي، إسماعيل ساسي”.

جدير بالذكر أن القائمة التي اختارها نبيل معلول، لم تضم اللاعب علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي المصري.