واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الضريبي بكافة أنواعه وصوره.

وأسفرت جهود الإدارة - التي شنها تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية - في مجال الضرائب العامة وعلى المبيعات، عن ضبط 34 حالة تهرب ضريبي مؤيدة مستنديا بلغت فيها جملة المعاملات 91 مليونا و846 ألفا و380 جنيها.

كما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 8 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة، و13 سيارة لمخالفتها قانون الاعفاءات الجمركية، و51 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 73 حكما قضائيا.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة.