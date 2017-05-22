قال سفير بريطانيا لدى ليبيا جون كاسن، إن مصر وبريطانيا عانتا من تداعيات الإرهاب في أوطانهم وتقف كل من البلدين الآن في خط المواجهة لمحاربة الإرهاب”.

وأضاف السفير في بيان له اليوم، أن “الشراكة الجادة والعملية والمتسارعة التي نعقدها الآن مع المسؤولين رفيعي المستوى بالقوات المسلحة المصرية تعتبر خطوة هامة نحو المستقبل.

وتابع السفير قائلا:- نهدف الآن إلى أن يدعم العالم بقوة الإجراء الأمني ضد الإرهاب وأن يعالج في الوقت نفسه الإيدلوجيات المتطرفة والجذور السياسية والاجتماعية للإرهاب”.

وأوضح ” أنه سيفشل كافة من يحاول استخدام الإرهاب للتفريق بين المصريين ودس روح التفرقة بين مصر وبريطانيا، لافتا أن بلاده ومصر تتمتعان بتاريخ طويل من التعاون الوثيق في مجال الأمن والدفاع.

وأشار السفير إلى زيارة رئيس الاستخبارات الدفاعية الفريق أول جوى فيليب اوزبورن إلى مصر حيث التقى مع الفريق محمود حجازي رئيس الاركان.