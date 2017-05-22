وكيل الأزهر يتابع مع رؤساء المناطق آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية2017-05-22 17:26:13
استعرض فضيلة الدكتورعباس شومان وكيل الأزهر الشريف الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية التي تنطلق بعد غد الأربعاء وإعطاء التوجيهات اللازمة لضبط سير الامتحانات.
وقال وكيل الأزهر -خلال اجتماعه اليوم الأثنين مع رؤساء المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية -إن ضبط الامتحانات الأزهرية خلال السنوات الأخيرة خطوة على الطريق الصحيح للارتقاء بالعملية التعليمية بالأزهر الشريف ، مع مواكبة التحديات المعاصرة واستخدام كافة الوسائل المتاحة للارتقاء بالتعليم في مصر، لأن مردود ذلك يعود على أبناء الوطن جميعًا ويمكن الشباب من الاضطلاع بالمسئولية الوطنية في النهوض بالوطن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للخروج بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على النحو الأمثل.
وشدد على أنه لا بديل سوى القضاء على ظاهرة الغش ومحوها من عقول الطلاب وأولياء الأمور، والجميع اليوم أصبح يدرك الآن أن الرهان على عملية الغش رهان خاسر، فقد قطعنا شوطًا كبيرًا في مكافحة هذه الظاهرة التي تدمر مستقبل الشباب وتقضي على أحلام المتفوقين في تبوء مكانهم ومكانتهم في الكليات التي يريدونها ويستحقونها، موجهًا رؤساء المناطق بمواجهة الغش بالحكمة وضرورة توفير الهدوء والطمأنينة للطلاب داخل اللجان حرصا على تفوقهم ونجاحهم.
كما شدد في الوقت ذاته على عدم التهاون مع أي طالب يحاول عرقلة سير الامتحانات أو الغش أو تمرير الامتحانات والتعامل وفقًا للإجراءات القانونية.
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