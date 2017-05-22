شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات في مجال سرقة التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج هذه الحملة - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال 24 ساعة - عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط نحو 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي عبر التوصيلات غير القانونية، وضبط ألف و348 قضية سرقة تيار كهربائي في مجال قضايا سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وضبط 37 قضية سرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، فضلا عن تحصيل أكثر من 77 ألف غرامة قضايا سرقة تيار كهربائي، وتنفيذ 669 جنحة حبس.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.