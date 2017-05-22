 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 06:34 مساءً
روابط سريعة
"مصر للطيران" تنقل 100 ألف معتمر خلال رمضان
مصر للطيران

"مصر للطيران" تنقل 100 ألف معتمر خلال رمضان

2017-05-22 17:16:52

قال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة زادت السعة المقعدية المطروحة خلال شهر رمضان لتصل إلى نحو 100 ألف مقعداً على متن أكثر من 560 رحلة جوية، وذلك بواقع 380 رحلة جوية تقلع من مطار القاهرة، و80 رحلة جوية تقلع من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى كل جدة والمدينة.

بينما تشهد باقي المطارات المصرية تسيير نحو 100 رحلة جوية إلى جدة.

وأكد أن أسطول الشركة والأطقم الطائرة جاهزة تماما لبدء عمرة شهر رمضان المعظم، حيث يعد الشهر الكريم من أكثر الشهور كثافة من حيث التشغيل على مدار موسم العمرة بوجه عام.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3