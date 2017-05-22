قال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة زادت السعة المقعدية المطروحة خلال شهر رمضان لتصل إلى نحو 100 ألف مقعداً على متن أكثر من 560 رحلة جوية، وذلك بواقع 380 رحلة جوية تقلع من مطار القاهرة، و80 رحلة جوية تقلع من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى كل جدة والمدينة.

بينما تشهد باقي المطارات المصرية تسيير نحو 100 رحلة جوية إلى جدة.

وأكد أن أسطول الشركة والأطقم الطائرة جاهزة تماما لبدء عمرة شهر رمضان المعظم، حيث يعد الشهر الكريم من أكثر الشهور كثافة من حيث التشغيل على مدار موسم العمرة بوجه عام.