مؤتمر الدراسات الأفريقية في 70 عاما، اليوم الاثنين، أعماله لليوم الثاني على التوالي بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، ليعقد جلسته الصباحية تحت رئاسة كل من عميد معهد الدراسات الأفريقية الأسبق أستاذ الجغرافيا الدكتور السعيد البدوي ، وأستاذ التاريخ بالمعهد الدكتور ماهر شعبان، وأستاذ الموارد الطبيعية بالمعهد الدكتور وفائي زكي.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر مدرس الدراسات اللغوية واللغة السواحيلية الدكتور سيد رشاد، في تصريح على هامش المؤتمر، أن اليوم الثاني من المؤتمر خصص للعلاقات المصرية الأفريقية في كافة المجالات، على خمس جلسات تعقد بثلاث قاعات على التوازي لمناقشة أبحاث المشاركين جميعها.

وناقش الحضور عدة محاور تناولت التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل، وأثر السياسة النقدية على الأداء الاقتصادي في مصر وانعكاساتها خلال التطبيق بالدول الأفريقية، علاوة على دور مواقع التواصل الاجتماعي في تطوير الأداء التسويقي في أفريقيا.

وألقت الجلسة الضوء على قياس الكفاءة الاقتصادية للقطاع المصرفي بدول حوض النيل واستخدام تحليل مغلف للبيانات (عوائد الحجم الثابتة والمتغيرة)، بالإضافة إلى الاستثمارات المصرية في أفريقيا ودورها في دعم العلاقات المشتركة، ودور الإدارة المصرية في تطوير الاقتصاد بأفريقيا.

وكان معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة قد بدأ أمس الأحد، فعاليات مؤتمره الدولي لهذا العام، تحت عنوان “الدراسات الأفريقية في سبعين عاما”، في الفترة من 21 وحتى 23 مايو الجاري، تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ووزير البيئة الدكتور خالد فهمي ووزير الخارجية سامح شكري ونقيب المهن العلمية أ.د. السيد المليجي.