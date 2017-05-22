زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الاثنين/ حائط البراق (الحائط الغربي) في القدس خلال زيارته إلى إسرائيل ؛ ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يزور هذا المكان المقدس وهو في منصبه.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن ترامب كان يرتدي القبعة اليهودية ووضع يده اليمني على الحائط وهو يتمايل قليلا مغمض العينين ، وكان بجانبه صهره اليهودي وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنير وحاخام الحائط الغربي شموئيل رابينوفيتش.

وأشارت القناة إلى أن الرئيس الأمريكي زار الحائط الغربي دون أن يكون بجانبه أي مسئول من الحكومة الإسرائيلية على الرغم من طلب المسئولين الإسرائيلين مرافقته إلى هناك.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى إسرائيل، وذلك في إطار جولته في الشرق الأوسط والتي شملت المملكة العربية السعودية.