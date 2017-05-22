أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي الجديد “إيمانويل ماكرون”، حيث قدم الرئيس السيسي خالص التهنئة للرئيس الفرنسي بمناسبة توليه منصبه، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهامه الجديدة، ومؤكداً تطلعه للعمل معه خلال الفترة القادمة من أجل مواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية على مختلف الأصعدة وترسيخ الشراكة بين البلدين والتعاون الوثيق القائم بينهما في جميع المجالات.

ومن جانبه أعرب الرئيس “ماكرون” عن تقديره لتهنئة الرئيس، مؤكداً حرصه على الالتقاء به قريباً والتعاون معه من أجل إضفاء مزيد من الزخم على العلاقات الثنائية القوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين. كما أعرب الرئيس الفرنسي الجديد عن تطلعه للتنسيق والتشاور مع مصر إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد تناول الاتصال عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مواصلة التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس العام الماضي. وتطرق الاتصال كذلك إلى التطورات على صعيد بعض القضايا الإقليمية، ومنها الجهود الجارية للتقريب بين الاشقاء في ليبيا من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية بما يعيد الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق ويحفظ وحدته ومؤسساته الوطنية.

وفي نهاية الاتصال، وجه الرئيس السيسي الدعوة للرئيس “ماكرون” لزيارة مصر، وهو ما رحب به الرئيس الفرنسي ووعد بتلبيتها في أقرب وقت.