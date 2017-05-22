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الأوقاف: استقبال شهر رمضان موضوع خطبة الجمعة المقبلة
الاوقاف

الأوقاف: استقبال شهر رمضان موضوع خطبة الجمعة المقبلة

2017-05-22 16:53:56
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أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، الذي يدور عن استقبال شهر رمضان بالتكافل والتراحم والعمل والبعد عن الغش بكل أنواعه.

واكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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