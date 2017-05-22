 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 04:51 مساءً
روابط سريعة
رئيس الوزراء للسيسي: 2.5 مليون مواطن حدثوا بيانات بطاقات التموين حتى الآن
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

رئيس الوزراء للسيسي: 2.5 مليون مواطن حدثوا بيانات بطاقات التموين حتى الآن

2017-05-22 16:51:34
متابعات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي

وتناول رئيس مجلس الوزراء ما اتخذته الحكومة من تدابير لزيادة عدد المنافذ والمعارض المخصصة لبيع السلع الأساسية للمواطنين، وذلك بهدف تعزيز المعروض من السلع بأسعار وكميات مناسبة.

كما تطرق إسماعيل إلى الجهود الجارية لتنقية قوائم المستحقين للبطاقات التموينية، وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة، مشيرًا إلى قيام نحو 2.5 مليون مواطن حتى الآن بتحديث بياناتهم.

وأكد رئيس الوزراء أهمية قيام جميع المواطنين بسرعة تحديث بياناتهم، وذلك حتى يمكن الانتهاء من عملية تنقية قوائم المستحقين بشكل شامل قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3