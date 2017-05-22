اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي

وتناول رئيس مجلس الوزراء ما اتخذته الحكومة من تدابير لزيادة عدد المنافذ والمعارض المخصصة لبيع السلع الأساسية للمواطنين، وذلك بهدف تعزيز المعروض من السلع بأسعار وكميات مناسبة.

كما تطرق إسماعيل إلى الجهود الجارية لتنقية قوائم المستحقين للبطاقات التموينية، وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة، مشيرًا إلى قيام نحو 2.5 مليون مواطن حتى الآن بتحديث بياناتهم.

وأكد رئيس الوزراء أهمية قيام جميع المواطنين بسرعة تحديث بياناتهم، وذلك حتى يمكن الانتهاء من عملية تنقية قوائم المستحقين بشكل شامل قبل نهاية شهر يونيو المقبل.