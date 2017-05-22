يقيم صندوق التنمية الثقافية ورشة حكاية أثرية، بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بمركز إبداع الطفل بيت العينى الساعة 11 صباحا إلى جانب ندوة (العمارة المملوكية والحرف التراثية) الساعة 6 مساء ببيت المعمار المصرى، وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التى تنظمها قطاعات الثقافة غدا الثلاثاء، تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم.

وتقيم مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان “الفكر لمواجهة التطرف”، وينظم قصر ثقافة أسوان عرض مسرح عرائس للأطفال بعنوان “أهلا رمضان” للفنان محمد عبد المنعم.

وينظم فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي عددا من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة لأبناء الفيوم، وتقدم كل من فيرونا عبد الله ودينا أحمد بقاعة الاجتماعات بمكتبة الفيوم العامة جلسة كتابة قصة التي ينظمها قسم نادي المواهب بالمكتبة، بالإضافة إلى محاضرة ثقافية وحوار مع الشباب ودورة في إدارة المشكلات والأزمات التي ينظمها قسم الثقافة العامة ببيت ثقافة أطسا بقاعة مركز شباب أطسا، إلى جانب إقامة ورشة فنية لتعليم الاطفال كيفية عمل كارت تهنئة تنظمها هناء عطية بمكتبة الفيوم العامة.

ويواصل البيت الفنى للمسرح، عرض مسرحية “ميتين من الضحك” على مسرح ميامى بوسط البلد الساعة 8م ، ومسرحية “ابن الايه” الساعة 9م على مسرح اوبرا ملك برمسيس، وعرض الاطفال “صحصح لما ينجح” على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة الساعة ٦:٣٠م