محافظ أسوان يسلم النوبيين 264 مسكنا جديدا على ضفاف بحيرة ناصر2017-05-22 16:52:00
سلم اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اليوم الأثنين عقود مساكن المرحلة الثانية للمستحقين من أهالى النوبة من المهجرين عند انشاء السد العالى والتى تم إنشاؤها فى منطقة كركر على ضفاف بحيرة ناصر بإجمالى 264 مسكنا شاملة المرافق العامة والخدمات الأساسية وهو الذى جاء تحقيقا لحلم ومطلب جماهيرى بإنشاء هذه القرى على ضفاف بحيرة ناصر.
وقال حجازى - احتفالا بهذه المناسبة- إن إنشاء المساكن يأتى إنطلاقا من وفاء الدولة بوعودها لتلبية حقوق أبنائها من النوبيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إيمانا بأن أبناء النوبة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصرى ، منوها بأن الدولة بدأت تنفيذ خطوات جادة وفاعلة على أرض الواقع لتلبية المطالب النوبية بعد القرارات الهامة التى أعلنها رئيس الجمهورية فى الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى الثانى للشباب الذى عقد بأسوان فى 28 يناير الماضى ومن بينها إنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر.
وأوضح أن احتفال اليوم يأتى تجسيدا حيا لدخول القرارات موضع التنفيذ الفعلى ، حيث تم تسليم 1576 مسكنا من قبل ، وجارى العمل فى 184 مسكنا ليكون الإجمالى 2024 منزلا بنسبة 100 % من المخطط.
وأكد محافظ أسوان أن الدولة جادة فى تلبية مطالب النوبيين خاصة وأن منطقة كركر ستكون أكبر نقطة مضيئة فى أسوان بعد إقرار المخطط الإستراتيجى للمنطقة لتحويلها إلى مدينة عالمية والتى سيتم ربطها بمدينة أسوان الجديدة بمحور تنموى دائرى يصل طوله لـ 20 كم من أجل إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وجذب الكثافة السكانية المزدحمة بأسوان القديمة.
وقال إنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل منطقة كركر إلى مدينة عالمية وهو ماتم مناقشته فى جلسة إستماع وحوار مجتمعى حيث سيتم تنفيذ أنشطة ومشروعات لوجستية وإستصلاح زراعى وإستزراع سمكى ومناطق صناعية وحرفية ، بجانب الخدمات المختلفة الصحية والتعليمية والإجتماعية والتموينية مع إستكمال إنشاء القرى لتصل بعد 6 سنوات إلى 7650 بيتا تستوعب نحو 30 ألف نسمة بتكلفه تقديرية 3.5 مليار جنيه.
حضر الإحتفالية التى تم تنظيمها بهذه المناسبة الأسر المستفيدة من هذا المشروع السكنى وعضو مجلس النواب ياسين عبد الصبور عن نصر النوبة، بجانب الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واللواء مصطفى جمعه مساعد مدير الأمن ، و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.
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