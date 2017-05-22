ذكرت تقارير صحفية ايطالية أن مسئولى نادي روما يعتزمون التعاقد مع المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالى لفريق باريس سان جيرمان، وذلك في حالة ما اذا اصر لوتشيانو سباليتي على الرحيل عن الفريق الإيطالي فى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة (توتو سبورت) الإيطالية أن وجود مونشي المدير الرياضى لروما ضمن إدارة نادي ذئاب العاصمة الايطالية ، بعد تعيينه قبل أسابيع قليلة، كان سبباً مهماً في توجه إدارة النادى نحو التعاقد مع المدرب الإسباني إيمري، ووضعه على رأس الأسماء البديلة، في حالة رحيل سباليتي الذي يظل الخيار الأول لروما.

يذكر أن الثنائي مونشي وأوناي إيمري كانا قد عملا معا في نادي إشبيلية خلال الفترة ما بين عامى 2013 و2016، وحققا نجاحات مهمة على الصعيد الأوروبي من خلال بطولة الدوري الأوروبي.

وأصبحت فرص بقاء المدرب الإسباني أوناي مع فريق العاصمة الفرنسية ضعيفة، بعد الخروج المهين أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وخسارة لقب الدوري الفرنسي لصالح موناكو.