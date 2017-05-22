أبدى بيرنارد لينو حارس مرمى نادى باير ليفركوزين والمنتخب الألماني رغبته في خوض تجربة إحترافية جديدة في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وقال لينو - خلال تصريحات صحفية ادلى بها - “أتطلع لأن اكون ضمن أفضل حراس المرمى في أوروبا . حتى لو كنت أشارك حاليا باستمرار في البطولات الأوروبية مع ليفركوزين، إلا أن هدفى الشخصي مازال هو أن ألعب لفريق كبير في الخارج”.

وفى مغازلة واضحة للنادى الملكى الاسبانى ، قال لينو ” إن ريال مدريد كان النادي المُفضل لي في الطفولة، وإيكر كاسياس كان مثلي الأعلي”.

واحتل باير ليفركوزين المركز الثاني عشر بجدول ترتيب البوندسليجا هذا الموسم، برصيد 41 نقطة وبفارق 41 نقطة عن بطل المسابقة بايرن ميونيخ.

واضاف لينو (25 عاما) “إن الشعور بالانتماء يجعلنا معًا أقوى، وأعتقد بكل تأكيد أننا الموسم المقبل سنكون أفضل”.