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مدرب الوداد المغربي: تابعت لقاء الأهلي و"زاناكو".. ومواجهة الفريق الزامبي "صعبة للغاية"
مواعيد مباريات دوري ابطال افريقيا

مدرب الوداد المغربي: تابعت لقاء الأهلي و"زاناكو".. ومواجهة الفريق الزامبي "صعبة للغاية"

2017-05-22 16:41:59
أ ش أ

قال الحسين عموتة، مدرب الوداد البيضاوي، اليوم الاثنين، إن مواجهة زاناكو الزامبي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ستكون “صعبة جدًا”.

وسيلتقي الفريقان الأربعاء المقبل، ويتصدر الوداد المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، متقدمًا على الأهلي وزاناكو الزامبي، اللذين يمتلكان نقطة واحدة، ثم القطن الكاميروني متذيل المجموعة دون رصيد.

وأضاف عموتة، “تابعت الفريق الزامبي أمام الأهلي، وقدم مستوىً جيدًا، وأظهر إمكانيات محترمة، حيث عاد بنقطة التعادل، لذلك سيكون له طموح كبير من أجل الفوز علينا أمام جمهوره، لكننا سنواجه زاناكو بمعنويات مرتفعة، بعد التتويج بلقب الدوري الأسبوع الماضي”.

وأردف: “وقعنا على بداية ناجحة، بعد انتصارنا في المباراة الأولى على القطن الكاميروني، عودتنا بنتيجة إيجابية من زامبيا ستفتح الطريق أمامنا للتأهل، وستقربنا من تحقيق هذا الهدف بنسبة 50%، وبالتالي لن ندخر أي جهد للعودة بنتيجة إيجابية”.

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