أعلن مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي اليوم الإثنين عن تأسيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، واختيار العاصمة الخرطوم مقرا له، مؤكدا دعم بلاده للمشاريع التي تروج للسياحة والآثار بالدول العربية .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للإعلام السياحي الذي عقد اليوم بأحد فنادق الخرطوم، ونظمه المركز العربي للإعلام السياحي (فرع السودان)، بحضور صحفيين وإعلاميين يمثلون 16 دولة عربية، من بينها مصر .

وأكد المهدي أن السودان يدعم الاتحاد بكل إمكانياته، باعتباره من الدول الجاذبة للسياحة ويمتلك موارد متنوعة تتمثل في الأهرامات والمعابد والشعب المرجانية ،بالإضافة إلى ما يتميز به من تنوع ثقافي وكذلك الصحراء والمحميات.

ودعا المهدي إلى الترويج للسياحة في السودان، مؤكداً اهتمام الدولة بها، باعتبارها أحد أهم الموارد الداعمة للاقتصاد، حيث تساعد في القضاء على البطالة بتوفير فرص عمل جديدة للشباب وإنعاش المناطق حولها ، مشددا على الالتزام بوضع خطط عمل ومنهجية في الإعلام السياحي والاهتمام بتدريب الكوادر.

من جانبه، قال مدير المركز السوداني للإعلام السياحي محمد عبد القادر - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - إن المؤتمر يهدف إلى تمتين العلاقات العربية في المجال السياحي، موضحا أن الاتحاد سيكون الذراع الإعلامية الرئيسية لوزراء السياحة وكافة الجهات المعنية بالعمل السياحي في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن هذا التجمع الإعلامي يعد الأول من نوعه على المستوى العربي، ويهدف لنشر ثقافة وتقنيات الإعلام السياحي، باعتباره عنصرا مهما في الترويج للجواذب والمقاصد السياحية.

وأوضح عبد القادر أن أعمال المؤتمر تتضمن ورشة عمل متخصصة حول الإعلام السياحي، إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية وتراثية، وزيارة إلى منطقة البجراوية أشهر المواقع السياحية بالسودان، لتعريف الوفود العربية بحضارة البلاد الضاربة في القدم.