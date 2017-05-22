تحقيقات تفجيرات الكنائس: المتهمون تلقوا تدريبات على اقتحام الكمائن واستعملوا أسلحة مهربة من ليبيا2017-05-22 16:38:48
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في خليتي تنظيم (داعش) والتي تضم 48 إرهابيا أحيلوا إلى القضاء العسكري لارتكابهم جرائم تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية والمرقسية بالأسكندرية ومارجرجس بالغربية) وقتل والشروع في قتل مرتاديها والهجوم على كمين النقب – أن عددا من المتهمين هم من عناصر الجماعة الإرهابية المسماة بـ “ولاية سيناء” وأنهم رصدوا أديرة وكنائس واحتفالات تتعلق بأعياد المواطنين المسيحيين تمهيدا لاستهدافها، وأن المتهمين اعتمدوا على تمويل مالي وأسلحة نارية ومدافع وقذائف صاروخية تم تهريبها عبر الحدود الغربية للبلاد بواسطة أعضاء من جماعة (ولاية طرابلس) بدولة ليبيا.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيق فريق موسع من رؤساء ووكلاء النيابة ضم إسلام حمد وأحمد عمران أحمد الضبع ومحمد جمال وأحمد الصاوي ومحمود حجاب ويحيى مروان.
وأقر المتهم وليد أبو المجد عبد الله عبد العزيز (حركي..كريم) بتحقيقات النيابة بانضمامه لتنظيم “داعش” الإرهابي الذي يعتنق أفكارا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكذا تمويله تلك الجماعة بنقل أسلحة ومفرقعات ومهمات ومعلومات ومواد بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وتلقيه تدريبا وتعليما بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، وكذا مهاجمته وآخرين الكنيسة البطرسية بالعباسية وتفجيرها وقتل مرتاديها، ومهاجمته وآخرين كمين النقب وقتل عدد من القائمين عليه ، وحيازته مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر.
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