وقع الاختيار على فرقة الهيب هوب الأمريكية “بلاك آيد بيز”، لتقوم بإحياء حفل نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر بين ريال مدريد ويوفنتوس على ملعب كارديف بويلز في الثالث من يونيو المقبل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان اليوم الاثنين، أن الفرقة الأمريكية، التي تتألف من ويل إي إيم وفيرجي وأبل دي آب وتابو، هي من ستفتتح نهائي التشامبيونز ليج لكي تلهب حماس الجمهور.

وأعرب ويل إي، عن حماسه إزاء هذه الفرصة الهامة، قائلا “نعتزم أن نستفيد بأقصى شكل من حماس الجمهور الذي سيحضر اللقاء.. كمشجعين لكرة القدم، نحن ندرك أهمية هذا اللقاء.. نحن نخطط لأن يصبح عرضا لا يمكن نسيانه”.

من جانبه، قال مدير التسويف بالاتحاد الأوروبي، جاي لورين ابستن، إن نهائي التشامبيونز ليج هو أكبر حدث رياضي في العالم لذا فهو يحظى بشغف الناس من مختلف أنحاء المعمورة، مبينا أن اختيار فرقة “بلاك آيد بيز” يناسب هذا الحدث.