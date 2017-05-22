مواطنون"بأهلا رمضان"
الأسعارناروالعام الماضي كان أفضل2017-05-22 17:54:53
شهد اليوم الأول من إفتتاح معرض”اهلا رمضان”إقبالاًشديد وزحام من جانب جموع مواطنين طال انتظارهم لافتتاح المعرض.
والذي إفتتحه اليوم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراءوالدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،ويستمر فاتحاًابوابه أمام الجمهور أربعة أيام وحتى يوم 26 من مايو الجاري.
وفي جولة داخل قاعات عرض السلع بالمعرض لرصد اراء رواد المعرض.
فيما يتعلق بالسلع وأسعارهاونسبةرضا المواطنين عنهاالتقت “محيط”بعدد من رواد المعرض الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من تنظيم المعرض هذا العام،فضلا عن الارتفاع الرهيب في أسعار السلع في الوقت الذي لم يجدوا هناك فرق كبير بين السلع المعروضة اليوم وغيرها خارج المعرض.
ومن جانبهاقالت فاطمة محمود،ربةمنزل،إن الأسعار بالمعرض نار،ولم نكن نتوقع أن تكون بهذا الشكل المرتفع،لافتة الى أن معرض”أهلا رمضان”العام الماضي كانت فيه تخفبضات حقيقيةكما أُعلن عنها،أما هذ العام فمعظم التخفيضات لا تجاوز ال5% عن السوق الخارجي وبمحلات السوبر ماركت .
بينما قالت نجلاء لسيد موظفة،”ياريتنا ما جينا”وخسارة المشواروتكلفة المواصلات مرتفعة بالنسبة للاسعار التي تباع بها السلع بالمعرض، موضحة أن أسعار اللحوم مرتفعة وتباع ب 80 جنيه للكبلوا، فضلا عن أن الدواجن المجمدة تباع ب 31 جنيه للكيلوا بنفس اسعار السلعة خارج المعرض.
وتضمن الممعرض العديد من السلع والمنتجات الغذائية،و تم طرح كميات كبيرة من السكر ليباع كيلوالسكر بمبلغ 9.5 جنيهات،وكليو الأرز7 جنيهات، وكيلو الدقيق 5.5 جنيهات، وكيلو العدس الأصفر 18 جنيهًا، وكليو العدس بجبة 18 جنيهًا، كيلو فول التدميس 9 جنيهات، وكيلو الفول المدشوش 10 جنيهات، وزجاجة الزيت 700 ملي 12 جنيهًا، وعلبة السمنة كيلو 19 جنيهًا.
أما عن أسعارالجبن ومنتجات الألبان:”فيباع كيلو الزبدة 25 جنيهًا، وكيلو الجبن الثلاجة 18 جنيهًا، وكيلو الجبن الأسطنبولي 18 جنيهًا، وكيلو الجبن البيضاء القديمة 34 جنيهًا، وربع كيلو الجبن الرومي الجديد 12 جنيهًا، وربع كيلو الجبن الرومي القديم 14 جنيهًا، وكيلو الزيتون الأخضر 16 جنيهًا، وكيلو الزيتون الأسود 15 جنيهًا.
وتباع لفة قمرالدين السوري الأصلي بسعر 12.5 جنيه، وقمر الدين الفاخر مشمش صافي بـسعر 18 جنيهًا، كما تقدم الشركه العامه لتجاره الجملة بالمعرض كيلو الفراخ البرازيلى بسعر 30 جنيه والأرز 7 جنيه والسكر 9 جنيهات ونصف،كما يتوفر في المعرض جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة مقدمة من أسماك الرضوان بأسعار مخفضة.
ومن الجدير بالذكران المهندس شريف اسماعيل افتتح اليوم ووزير التموين على المصلحي وزير التموين معرض اهلا رمضان الذي يستمر حتى 26 من الشهر الجاري بارض المعارض بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة التموين.
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