زار وفد من الاتحاد من أجل المتوسط على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الحضرية المستدامة، والذي تستضيفه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منطقة الأهرامات بالجيزة.

واكدت الوزارة -فى بيان لها- أن المهندس وليد المصري، وزير الشئون البلدية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفتح الله السجليماسي ، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور حسين الأعرج، وزير الحكم المحلي لدولة فلسطين، وبداد عبدالجليل ، وزير الحكم المحلي لدولة ليبيا، وكرينا كويتو، مفوضة السياسة الإقليمية للاتحاد الأوربي، وخوليو جوميز، وزير الدولة الأسبانية للمرافق والتشييد، ونخبة من الحضور، قاموا بزيارة منطقة الأهرامات بالجيزة،حيث حضورا عرضا للصوت والضوء، الذى أقيم خصيصا لضيوف مصر رفيعي المستوى، وذلك بالتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار .

وأشاد الحضور بالعرض وحرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية في تلك المنطقة التاريخية، التي أبدى العديد منهم أنها كانت أحد الأحلام التي تمنوا تحققها .

وأثنى الحضور على دقة التنظيم والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لما رأوه من ترتيبات في الحركة المرورية ولقاء به حفاوة من قبل فريق وزارة السياحة المعني والإجراءات الأمنية التي أشعرتهم جميعاً بالحفاوة والألفة والأمان .