التقى هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، أمس الأحد، مع فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما المصرية وأعضاء الغرفة من بينهم صفوت غطاس وإسعاد يونس واللواء جمال علي وسهير عبد القادر، وذلك بمقر الغرفة بكورنيش النيل، لمناقشة صناعة الأفلام السينمائية في مصر، والعقبات التي تواجه الصناعة؛ خاصة فيما يتعلق بالتصوير في الأماكن السياحية المختلفة.

كما ناقش الاجتماع الدور الذي يمكن أن تقوم به هيئة تنشيط السياحة لتذليل تلك العقبات، والتطرق إلى أهمية صناعة السينما كقوة ناعمة للدعاية لمصر، وما يمكن أن يكون لتلك الصناعة من تأثير إيجابي على السياحة، وإظهار الصورة الحقيقية لمصر وما بها من مناطق سياحية، من خلال تصوير الأفلام الأجنبية بمختلف المناطق السياحية ذات الطبيعة الخلابة والتي ينفرد بها المقصد السياحي المصري.

من جانبه، أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة أهمية الاستفادة من صناعة السينما كقوة ناعمة في تنشيط الحركة السياحية لمصر، مشيرًا إلى أنه بصدد الانتهاء من مذكرة لرفعها لوزير السياحة يحيى راشد لوضع هذا الملف ضمن الملفات الهامة بالوزارة والتي يجب دراستها وتذليل أي معوقات أمامها فيما يتعلق بالتصوير في المناطق السياحية، بهدف النهوض بهذه الصناعة الهامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي قام بها رئيس هيئة التنشيط مع عدد من أكبر منتجي الأفلام السينمائية بالهند لتسليط الضوء على مصر كمقصد مناسب لتصوير الأعمال الفنية الهندية، وذلك أثناء ترأسه وفدا من شركات السياحة ومنظمي الرحلات والطيران المصرية ضمن القافلة السياحية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب مومباي في أربعة مدن هندية هي (مومباي وبانجلور وأحمد أباد ونيودلهي) مطلع الشهر الجاري.

وقال الدميري إنه تم الاتفاق مع عدد من المنتجين بالهند على القيام برحلة إلى مصر قريبًا للتعرف على الأماكن السياحية التي يمكن تصوير الأفلام السينمائية الهندية بها، مضيفاً أنه تم الاتفاق كذلك على تحديد موعد لهم أثناء الزيارة ليلتقوا بأعضاء غرفة صناعة السينما المصرية للتنسيق فيما بينهم.

وأضاف أنه تحدث معهم عن التسهيلات التي يمكن للهيئة تقديمها لاجتذاب هذا النمط الهام من السياحة، حيث تنتج السينما الهندية “بوليوود” نحو ألف فيلم سنوياً يتم تصوير العديد منها في دول أجنبية، ما يمثل فرصة كبيرة لتعزيز حركة السياحة عبر تسليط الضوء على المواقع السياحية في مصر لتصوير الأعمال السينمائية بها.