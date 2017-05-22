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48 شركة ومصنعا وتاجرا يشاركون في معارض "أهلا رمضان" بالشرقية‎
معرض اهلا رمضان

48 شركة ومصنعا وتاجرا يشاركون في معارض "أهلا رمضان" بالشرقية‎

2017-05-22 16:45:27

افتتح محافظة الشرقية اللواء خالد سعيد معرض “أهلا رمضان” الذي أقيم بميدان التحرير بمدينة الزقازيق لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار منخفضة عن السوق المحلي بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 25%.

وصرح المحافظ اللواء خالد سعيد بأنه تم إقامة 19 معرضا بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والصندوق الاجتماعي للتنمية والقوات المسلحة؛ لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن من محدودي الدخل.

وأوضح المحافظ أن أكثر من 48 مصنعا وشركة وتاجر جملة يشاركون بتلك المعارض التي تم إقامتها بأماكن مميزة بجميع المدن، موضحا أن كل معرض يضم 34 منفذا للبيع من بينهم منفذين للقوات المسلحة وتم تزويد المعارض بكميات كبيرة من ياميش رمضان واللحوم والأسماك والدواجن والألبان لمواجهة الأقبال المتزايد على تلك المعارض.

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