محافظ القاهرة: استرداد 4 ملايين م2 أملاك دولة خلال 4 أيام بالقاهرة2017-05-22 16:00:50
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على الجهود المبذولة من أجهزة الأحياء بالتنسيق مع الشرطة لاسترداد حق الدولة من أراضيها المسلوبة من عشرات السنين ، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع أجهزة المحافظة تمكنت من استرداد حوالي 4 ملايين م2 من الأراضي خلال اليوم الخامس من بدء تنفيذ الحملات بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع عدد من شباب برلمان القاهرة قبل توجههم لزيارة أحد المواقع الجاري تنفيذ الازالات بها واستردادها بحلوان وذلك لتقديمهم الدعم للأجهزة العاملة وتأييدهم لاسترداد حقوق الدولة.
وأشار المحافظ إلى أن حجم الأعمال بالقاهرة لتنفيذ قرارات الازالة بلغ حوالي 12 ألف قرار ومعظمها لمساحات صغيرة تبلغ في بعض الأحيان 10 أمتار بخلاف المحافظات الأخرى لقيام المتعديين وأعدادهم صغيرة بالاعتداء على مساحات كبيرة تقدر بمئات الأفدنة.
وفى حالة التعدي على أراضي الدولة لإقامة صناعات تقوم بالانتاج فعليا بالعمل، أكد المحافظ أنه يتم تقنين أوضاعها طبقاً للقانون وتحصيل حقوق الدولة بالكامل .
وقد تمكنت أجهزة المحافظة من استرداد ما يقارب 104 ألف م2 بتنفيذ 58 إزالة حيث تمكنت أحياء المنطقة الجنوبية من استرداد حوالي 97 ألف م2 وإزالة التعديات عليها عبارة مباني وأسوار من الطوب الأبيض وعشش ومخازن وورش تقطيع رخام وجرانيت وبلاط وتشوينات.
وفي المنطقة الشرقية، تم استرداد حوالي 6 آلاف م2 أغلبها في حي المطرية حيث تمكنت أجهزة الحي من استرداد حوالي 3000 م2 وإزالة التعديات عليها عبارة عن أسوار وبعض الخرسانات والأدوار الأرضية .
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