ترامب يؤكد أن متانة العلاقات مع إسرائيل تعد أولوية له

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن متانة العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تعد أولوية بالنسبة له، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما صداقة راسخة .

وقال ترامب - في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي رؤفين ريفلين أوردته قناة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الإثنين إن هذه اللحظة من التاريخ تدعو إلى تعزيز التعاون بين البلدين حيث إن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل يواجهان تهديدات مشتركة من “داعش” وجماعات إرهابية أخرى.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدولتين تستطيعان العمل معا لإنهاء العنف الذي يحصد الكثير من الأرواح في إسرائيل وحول العالم أيضا.

وشدد ترامب على ضرورة عدم السماح لإيران بالاستمرار في امتلاك سلاح نووي مطلقا .

وأكد الرئيس الأمريكي أن محادثاته مع قادة العالم الإسلامي في السعودية وخاصة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أظهرت الرغبة في القضاء على الإرهاب و التطرف وتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين .

وأشار إلى أن العديد من الدول الإسلامية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات للمضي قدما تجاه التزامتها بالقضاء على الإرهاب، وأن هناك إدراكا متزايدا من دول الجوار بشأن التهديد الذي تشكله إيران .

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستطيعان تحقيق الرخاء والآمان إلى شعبيهما عبر العلاقات القوية في مجال التجارة، وتابع قائلا إن الدولتين لديهما أسس قوية تمكنهما من بناء علاقات أقوى لصالح الدولتين .

وأعرب عن تطلعه إلى مناقشة عملية السلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لافتا إلى أن الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون مستقبلا آمنا لتحقيق أحلامهم دون خوف من العنف الذي يزهق العديد من الأرواح.