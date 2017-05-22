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العواد يهنئ الملك سلمان بنجاح قمة الرياض والمجرشي يشكو الترجمة
ترامب يصل الى السعودية ويلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز

العواد يهنئ الملك سلمان بنجاح قمة الرياض والمجرشي يشكو الترجمة

2017-05-22 15:53:37
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هنأ عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على نجاح قمة الرياض، التي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية.

وكتب عواد بن صالح العواد تغريدة على تويتر “باسم زملائي الإعلاميين أتوجّه بخالص التهنئة إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد على نجاح قمم الرياض”

ورد عليه الإعلامي السعودي خالد المجرشي ” مبروك.. نجاح الحدث إعلاميًا يا معالي الوزير... وهناك ملاحظه أن الترجمة كانت بلهجة غريبة”.

يذكر أن عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض قد استضافت ولمدة يومين قمة الدول الإسلامية، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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