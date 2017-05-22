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الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بأنقرة والسبب!
الخارجية التركية

الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بأنقرة والسبب!

2017-05-22 15:51:18
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أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، أنها استدعت سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى أنقرة بسبب ما وصفته بالعيوب الأمنية خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى واشنطن.

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