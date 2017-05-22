تعهدت الرياض وابوظبي بتقديم مئة مليون دولار لصندوق يدعم مشاريع اعمال نسائية، تقوم ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بجمع الاموال له، بحسب ما افاد مصدر مقرب من الوفد الاميركي الذي غادر الرياض الاثنين.

وجاء الاعلان عن التبرعات السعودية والاماراتية خلال لقاء بين ايفانكا ونساء سعوديات في الرياض الاحد، في اليوم الثاني من زيارة والدها الى السعودية، في اول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في يناير الماضي.

وكشف المصدر الذي حضر بداية اللقاء ان رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم شارك في الاجتماع وقال امام ايفانكا والنساء السعوديات ان ابنة الرئيس الاميركي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل اقترحتا عليه انشاء صندوق لدعم مشاريع اعمال للمراة.

وأضاف ان هذا المبلغ، اضافة الى تبرعات سابقة من دول اخرى بينها الولايات المتحدة، ستمكن البنك الدولي من الاعلان خلال اعمال قمة العشرين عن ولادة الصندوق باصول تبلغ نحو مليار دولار.

وتتهم ايفانكا (35 عاما) في الولايات المتحدة بالاستفادة من المحسوبية.

وعملت ابنة الرئيس الاميركي، عارضة الازياء السابقة التي تملك مجموعتها من الملابس، لصالح امبراطورية والدها العقارية المالية، قبل ان يصبح لها مكتبها الخاص في البيت الأبيض.