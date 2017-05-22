شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، العديد من الحملات التموينية، بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، وفي إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين - خلال 24 ساعة - من ضبط 19 قضية اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 115 اسطوانة، و3 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 783 ألفا و180 لتر بنزين وسولار، و13 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز، و6 قضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و76 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في 36 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك، وضبط 552 قضية في مجال (المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين)، وضبط 29 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.