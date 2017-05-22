قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إن روسيا وحزب الله اللبناني هما فقط من يدعمون محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع روحاني زاعما، وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك”الروسية، أن اجتماع السعودية اجتماع صوري ولا قيمة سياسية له “ومكافحة الإرهاب لا تكون بمؤتمرات أو بإنفاق أموال الشعوب”.

وأردف: “سنقضي على الإرهاب بتعاوننا… والشعب الإيراني هو من سيعيد الأمن إلى الشرق الأوسط”.

يُذكر أن السعودية نظمت قمتين “خليجية- إسلامية- أمريكية” في الرياض يومي 20 و21 مايو لبحث سبل التعاون من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية ونفوذ إيران.