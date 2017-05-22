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رجل أعمال استرالي يقدم تبرع خيري قياسي
رجل-اعمال

رجل أعمال استرالي يقدم تبرع خيري قياسي

2017-05-22 15:48:31
وكالات

قدم قطب التعدين الاسترالي أندرو فورست يوم الاثنين أكبر منحة خيرية يقدمها مواطن استرالي على قيد الحياة حيث منح 400 مليون دولار استرالي (298 مليون دولار) لقضايا من بينها الصحة والتعليم ومكافحة الرق الحديث.

واثني رئيس الوزراء مالكولم ترنبول على فورست الذي يملك ثلث مجموعة فورتيسكو للمعادن رابع أكبر منتج للحديد الخام في العالم - وفقا لرويترز .

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