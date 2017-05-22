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ماكرون يستقبل بوتين الاثنين المقبل بفرساي
ماكرون يلتقى وفد اللجنة الأولمبية الدولية فى باريس

ماكرون يستقبل بوتين الاثنين المقبل بفرساي

2017-05-22 15:46:10
أ ش أ

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 29 مايو الجاري بمدينة فرساي بالضاحية الغربية للعاصمة باريس.

وأوضح الإليزيه أن الرئيسين سيتوجهان إلى قصر تريانون بفرساي؛ لحضور معرض ينظم بالتعاون مع متحف (الارميتاج) بمدينة سانت بطرسبرج الروسية بمناسبة زيارة الإمبراطور الروسي بيار لوجروند لفرنسا في العام 1717 ، وهو ما يمثل مرور 300 عام على إقامة علاقات دبلوماسية بين فرنسا وروسيا.

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الروسي إلى باريس منذ تولي إيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا.

وفيما ذكر بيان للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيسين سيبحثان، خلال لقائهما، التنسيق في محاربة الإرهاب وتسوية الأزمتين السورية والأوكرانية وأفاق تطوير العلاقات بين روسيا وفرنسا في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

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