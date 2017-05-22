التقى الدكتور هانى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للاستثمار بدولة الصين، وعمدة مدنية أيوو الصينية، لدعم السياحة إلى مصر، حيث اتفق الجانبيان على وصول أول فوج سياحى صينى لمر عقب عيد الفطر مباشرة، برفقة رجال أعمال صينيين بينهم “لويس” حفيد “ماو سى تونج”، مؤسس جمهورية الصين الشعبية.

وقال الدكتور هانى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للاستثمار بدولة الصين إنه سيطلق حملة بمدينة إيوو الصينية، لجذب أكثر من مليون

سائح صينى سنويًا لمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الشرقاوى، حسب بيان إعلامى، أن حملة المليون سائح صينى لمصر ستبدأ بدعوة 300 شركة سياحة صينية وعالمية فى مؤتمر عالمى بأحد الفنادق بالصين لتعريفهم بأنواع السياحة فى مصر وعمل الدعاية الصحيحة واللائقة بمصر من خلال فيديوهات ومطويات معدة خصيصًا لذلك، وتوزيعها على الحضور فى نهاية الحفل، مشيرًا إلى أنه يتحمل تكلفة الحملة ودعوة الشركات بالكامل.

وأشار الشرقاوى إلى أن الصين يخرج منها ما يقرب من 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن المستهدف للحملة أكثر من مليون سائح صينى لمصر خلال عامها الأول، مشيرًا إلى أن السياحة المتنوعة الموجودة فى مصر تؤهلها لتكون من الدول الأولى سياحيًا على مستوى العالم.