 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 04:58 مساءً
روابط سريعة
انطلاق حملة لجذب مليون سائح صينى لمصر سنويًا
مطار شرم الشيخ ـ سائحين ـ سياح‎

انطلاق حملة لجذب مليون سائح صينى لمصر سنويًا

2017-05-22 16:27:48

التقى الدكتور هانى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للاستثمار بدولة الصين، وعمدة مدنية أيوو الصينية، لدعم السياحة إلى مصر، حيث اتفق الجانبيان على وصول أول فوج سياحى صينى لمر عقب عيد الفطر مباشرة، برفقة رجال أعمال صينيين بينهم “لويس” حفيد “ماو سى تونج”، مؤسس جمهورية الصين الشعبية.

وقال الدكتور هانى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للاستثمار بدولة الصين إنه سيطلق حملة بمدينة إيوو الصينية، لجذب أكثر من مليون
سائح صينى سنويًا لمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الشرقاوى، حسب بيان إعلامى، أن حملة المليون سائح صينى لمصر ستبدأ بدعوة 300 شركة سياحة صينية وعالمية فى مؤتمر عالمى بأحد الفنادق بالصين لتعريفهم بأنواع السياحة فى مصر وعمل الدعاية الصحيحة واللائقة بمصر من خلال فيديوهات ومطويات معدة خصيصًا لذلك، وتوزيعها على الحضور فى نهاية الحفل، مشيرًا إلى أنه يتحمل تكلفة الحملة ودعوة الشركات بالكامل.

وأشار الشرقاوى إلى أن الصين يخرج منها ما يقرب من 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن المستهدف للحملة أكثر من مليون سائح صينى لمصر خلال عامها الأول، مشيرًا إلى أن السياحة المتنوعة الموجودة فى مصر تؤهلها لتكون من الدول الأولى سياحيًا على مستوى العالم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3