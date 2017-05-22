انطلاق حملة لجذب مليون سائح صينى لمصر سنويًا2017-05-22 16:27:48
التقى الدكتور هانى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للاستثمار بدولة الصين، وعمدة مدنية أيوو الصينية، لدعم السياحة إلى مصر، حيث اتفق الجانبيان على وصول أول فوج سياحى صينى لمر عقب عيد الفطر مباشرة، برفقة رجال أعمال صينيين بينهم “لويس” حفيد “ماو سى تونج”، مؤسس جمهورية الصين الشعبية.
وقال الدكتور هانى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للاستثمار بدولة الصين إنه سيطلق حملة بمدينة إيوو الصينية، لجذب أكثر من مليون
سائح صينى سنويًا لمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الشرقاوى، حسب بيان إعلامى، أن حملة المليون سائح صينى لمصر ستبدأ بدعوة 300 شركة سياحة صينية وعالمية فى مؤتمر عالمى بأحد الفنادق بالصين لتعريفهم بأنواع السياحة فى مصر وعمل الدعاية الصحيحة واللائقة بمصر من خلال فيديوهات ومطويات معدة خصيصًا لذلك، وتوزيعها على الحضور فى نهاية الحفل، مشيرًا إلى أنه يتحمل تكلفة الحملة ودعوة الشركات بالكامل.
وأشار الشرقاوى إلى أن الصين يخرج منها ما يقرب من 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن المستهدف للحملة أكثر من مليون سائح صينى لمصر خلال عامها الأول، مشيرًا إلى أن السياحة المتنوعة الموجودة فى مصر تؤهلها لتكون من الدول الأولى سياحيًا على مستوى العالم.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش - محيط
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى…Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT