للعام الثاني على التوالي، حصل بنك الإسكندرية على جائزة “أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الشرق الأوسط” من مؤسسة يوروموني العالمية، وذلك تقديرا لجهود البنك المستمرة في تطوير الخدمات التي يقدمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعكس الجائزة التي تقدمها “يوروموني”، المؤسسة الدولية الأبرز في تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية، ريادة بنك الإسكندرية في تقديم خدمات متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تسلط جائزة يوروموني للعام الثاني على التوالي الضوء على الطفرة الهائلة التي حققها بنك الإسكندرية في الخدمات التي يقدمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق “باسبور الأعمال” وهو مفهوم جديد من الخدمات ذات القيمه المضافة بجانب تقديم الخدمات المالية التقليدية. يسهل “باسبور الأعمال” على العملاء الحصول على مجموعة من الخدمات من خلال اتفاقيات حصرية مع شركات متخصصة لتطوير الية عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر. كما تبرز الجائزة الجهود التي يبذلها البنك لتقليل المدة الزمنية بشكل استثنائي لحصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المطلوب.

من جانبه قال السيد كليف هوروود، محرر مجلة يوروموني “يعمل بنك الإسكندرية بشكل استباقي على دعم مكانته في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الملئ بالتحديات والعديد من الفرص، فقد كان عام 2016 عام النمو القوي لمحفظة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،ويرجع ذلك خاصة إلى تقليل مدة اجراءات الحصول على التمويل بشكل كبير ،حيث تصل الآن في بعض الأحيان إلى ثلاثة أيام فقط.”

صرح الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية إنتيزا سان باولو السيد دانتى كامبيونى “نحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، تقديرا لالتزام بنك الإسكندرية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، التي يمثل تطويرها أحد أهم أولويات السلطات المصرية.”

وأضاف كامبيوني “إن استراتيجية البنك تركز على تقديم خدمات متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم حلول شاملة لهذه المشروعات من أجل تعزيز فرص حصولها على الإئتمان وكذلك جميع الخدمات المصرفية، فضلا عن باقة من الخدمات غير المصرفية ذات قيمة مضافة التي تهدف لرفع كفاءة الشركات وقدرتها التنافسية، وهو ما يعكس إجمالا إصرار البنك على تقديم تجربة مصرفية فريدة لهذه الشريحة الهامة من المشروعات التي تمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري”.

وتعد جوائز “يوروموني” للتميز من أهم الجوائز التي تقيم الخدمات المالية على مستوى العالم، والتي تمنح من خلال لجنة وفريق بحث خاص تقوم بالتقييم من خلال عدد من العوامل الكمية والنوعية مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية والابتكار، وذلك على مدار 12 شهرًا من أجل تحديد الفائزين بالجوائز.