أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، اعتزامها إرسال فريق الطوارئ على وجه السرعة إلى اليمن للسيطرة على وباء الكوليرا.

وجاء التأكيد، خلال لقاء جمع مسؤولين بمنظمة الصحة العالمية في جنيف مع وزير الصحة والسكان اليمني، حسن باعوم، الذي قدم بدوره شرحا مفصلا عن الوضع الصحي، خاصة في ما يتعلق بانتشار الإسهالات المائية الحادة والكوليرا.

وأوضح رئيس قسم الطوارئ بالمنظمة، أن المنظمة أعدت الخطة الكاملة مع باقي الشركاء للسيطرة على وباء الكوليرا، وسيقوم فريق الطوارئ على وجه السرعة بزيارة الرياض واليمن برئاسة رئيس فريق الطوارئ.

وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية باليمن، نيفيو زاغاريا، الجمعة، أن مرض الكوليرا يتفشى بسرعة “لم يسبق لها مثيل” في محافظات البلاد التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال زاغاريا إن عدد الحالات وصل إلى 23425 إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 242 حالة في 18 محافظة منذ 27 أبريل.

وتوقع المسؤول ظهور ما يصل إلى 200 ألف إصابة جديدة بالكوليرا خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتعتبر الكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وقادرة على أن تودي بحياة المُصاب بها في غضون ساعات إن تُرِكت من دون علاج، بحسب منظمة الصحة العالمية.