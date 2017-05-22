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الأسواني لـ«الداخلية»: أبحثوا عن «العادلي» في غرف تغيير الملابس
علاء الاسواني

الأسواني لـ«الداخلية»: أبحثوا عن «العادلي» في غرف تغيير الملابس

2017-05-22 15:07:55

سخر الأديب والروائي “علاء الأسواني”، من أسباب تغيب وزير الداخلية السابق “حبيب العادلي”، عن تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات، في قضية “فساد وزارة الداخلية”.

وقال “الأسواني”، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “حبيب العادلي هرب، لكن الداخلية أعلنت أنها تبحث عنه في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.. أقترح البحث عنه في حجرة تغيير الملابس في نادي الجزيرة”.

ونشرت وزارة الداخلية كمائن سرية في منطقة الخمائل ومدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة للقبض على “العادلي الهارب” من تنفيذ حكم بالحبس، كما نشرت مخبرين سريين في الأماكن التي يتردد عليها.

وتبين هروب العادلي عقب صدور حكم بسجنه 7 سنوات في قضية فساد الداخلية، وتُجري إدارة التفتيش تحقيقات إدارية مع أفراد قوات الأمن المكلفة بحراسة منزله في كومباوند “بالم هيلز”، بتهمة الإهمال، بعد أن تأكدت قوات الأمن من هروبه من المنزل.

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