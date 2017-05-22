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سطو مسلح على متجر للأزياء بجادة الشانزليزيه بباريس
الشرطة الفرنسية

سطو مسلح على متجر للأزياء بجادة الشانزليزيه بباريس

2017-05-22 15:07:28
أ ش أ

تعرض متجر “لوي فيوتون” للأزياء الفاخرة بجادة الشانزليزيه بباريس لسطو مسلح اليوم الإثنين إثر اقتحام نفذه شخص يحمل مسدسا.

وذكرت مصادر بالشرطة أن المهاجم أطلق رصاصة في الهواء دون أن يتسبب في وقوع إصابات وذلك قبل أن يلوذ بالفرار سيرًا على الأقدام .

وأضافت المصادر أنه تم فتح تحقيق في الحادث وأن الشرطة ما زالت تبحث عن منفذ السطو المسلح.

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