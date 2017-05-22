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زيادة «ضخمة» بعدد السائحين الوافدين إلى مصر
سياحة مصرية

زيادة «ضخمة» بعدد السائحين الوافدين إلى مصر

2017-05-22 15:03:20

قفز عدد السائحين الوافدين إلى مصر، 51.1 بالمائة في الربع الأول من 2017، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين.

ووفقاً لحسابات أجرتها “رويترز” من واقع بيانات الجهاز المركزي فإن عدد السائحين بلغ 1.738 مليون في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس مقابل نحو 1.150 مليون قبل عام.

وكانت السياحة المصرية تلقت ضربة عنيفة منذ تحطم طائرة روسية في سيناء، أواخر أكتوبر 2015، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

يذكر أن إيرادات مصر من قطاع السياحة بلغت 3.4 مليار دولار في 2016، وهو ما يقل 44.3 بالمئة مقارنة مع 2015.

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