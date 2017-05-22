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ضبط نحو 9 آلاف فدان و3 ملايين متر مربع تعديات على أملاك الدولة‎
ازالة التعديات على الاراضي الزراعية

ضبط نحو 9 آلاف فدان و3 ملايين متر مربع تعديات على أملاك الدولة‎

2017-05-22 15:01:59
محيط: أ. ش. أ

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديريات (القاهرة، قنا، الإسماعيلية، والشرقية ، وكفر الشيخ، والبحيرة،المنوفية، وأسوان وأسيوط، ومطروح، وسوهاج، وشمال سيناء، والأقصر، والإسكندرية) العديد من الحملات لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

وأسفرت هذه الحملات عن تنفيذ إزالة لنحو 9 آلاف فدان ونحو 3 ملايين متر مربع من التعديات على أملاك الدولة والمواطنين، والرقعة الزراعية، ومنافع الري ومجرى نهر النيل.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، ومواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.

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