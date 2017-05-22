أعلنت مصادر أمنية باكستانية عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم أفراد في الشرطة، اليوم الإثنين في انفجار عبوة ناسفة في وادي تيرا في إقليم خيبر الباكستاني.

وقالت مصادر أمنية - وفق ما نقلته صحيفة “دوون” الباكستانية - إن القنبلة التي تم التحكم فيها عن بعد انفجرت بالقرب من سيارة تابعة للجنة سلام؛ ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص في منطقة اكحل في وادي تيرا.

وكان من بين الذين قتلوا فى التفجير رئيس لجنة السلام، زروالى خان، وأعضاء اللجنة نور خان وحميد خان وأمير نواز. كما قتل عبد المنان وهو ضابط شرطة.

وذكرت مصادر امنية ان فرق الانقاذ وقوات الامن وصلت الى مكان الحادث بعد وقت قصير من الإيلاغ عن التفجير.

وقد شن الجيش عملية ردول فصعد فى فبراير عقب سلسلة من الهجمات الارهابية فى البلاد ادت الى مصرع اكثر من مائة شخص واصابة المئات بجراح.

وتسعى العملية إلى القضاء على “التهديد الارهابى”، وتعزيز المكاسب التى تحققت فى العمليات العسكرية

الاخرى، وضمان امن حدود باكستان.

وذكر أن مئات الإرهابيين المشتبه فيهم قد قتلوا أو اعتقلوا في غارات قام بها أفراد الأمن منذ بدء العملية.