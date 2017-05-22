يغادر رائدا فضاء محطة الفضاء الدولية يوم الثلاثاء، للقيام بعملية سير طارئة في الفضاء من أجل تغيير جهاز كمبيوتر معطل من بين جهازين يتحكمان في الأنظمة الأميركية الرئيسية خارج المحطة، حسبما قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الأحد.

وتعطل الجهاز الأساسي يوم السبت تاركا المحطة التي بلغت تكلفتها 100 مليار دولار، تعتمد على نظام احتياطي لنقل الأوامر إلى شبكة الطاقة الشمسية وحلقات التبريد ومعدات أخرى.

وقالت “ناسا” في بيان إن طاقم المحطة الحالي المؤلف من 5 أفراد من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، لم يواجه مطلقا أي خطر.

وكانت آخر عملية سير طارئة في الفضاء قامت بها “ناسا” في ديسمبر عام 2015، عندما غادر رائدا فضاء أميركيان المحطة لإصلاح عطل في ذراع آلية.

وتعمل محطة الفضاء الدولية التي يتناوب عليها أطقم من رواد الفضاء منذ عام 2000، كمختبر أبحاث للتجارب في مجال البيولوجيا وعلوم الحياة وعلوم المادة والفيزياء، بالإضافة إلى الأرصاد والفلك واستشعار الأرض عن بعد.

وتدور محطة الفضاء الدولية التي تملكها وتديرها 15 دولة حول الأرض كل 90 دقيقة تقريبا، على ارتفاع 400 كيلومتر.