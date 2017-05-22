يصدر الناس أحكاما على بعضهم البعض، في العادة، حين تمتد علاقاتهم زمنا طويلا، لكن ثمة من يرى أن اللقاءات الأولى تكون حاسمة في تشكيل الانطباع.

ويقدم كتاب لنيكولاس بوتمان، بعنوان “كيف تجعل الناس يحبونك في 90 ثانية”، 5 طرق لاستمالة الآخرين في لحظات اللقاء الأولى.

أول ما ينصح به بوتمان، أن يكون الإنسان منفتحا، جسديا وعقليا، أي أنه لا يستحب أن يبقي يديه حول جسده، كما ينصح من يلبس معطفا بأن يفتح الأزار.

أما على المستوى النفسي، فينصح الكاتب من يلتقي شخصا للمرة الأولى بأن يلقي عليه التحية بكثير من الإيجابية حتى يجذبه إليه.

أما العنصر الثاني لاستمالة الآخر، فيكمن في لغة العين، وذلك من خلال النظر في عين المخاطب، وفق ما نقلت صحيفة “إندبندنت”.

ويوصي بوتمان بالمبادرة إلى الابتسام والقيام بذلك بشكل مبكر عند اللقاء، بالنظر إلى ما يبعثه الأمر من رسائل صادقة، إذ أظهرت بعض البحوث أن الابتسام للأشخاص الذين نقابلهم أول مرة يجعلهم يتذكروننا.

أما عند السلام، فيوصي الكتاب بأن تظهر للآخر أنك سعيد بمعرفته، وأنت تقوم بمصافحته، كما يوصي بأن تردد اسمه أكثر من مرة حتى تضفي على اللقاء شيئا من الحميمية.

وفي نصيحة أخرى، يوصي الكاتب الناس بألا ينهالوا بالكلام دفعة واحدة على الآخر حين يلتقونه أول مرة، موصيا بترك الفرصة لهم ليتحدثوا ويعبروا عن أنفسهم.